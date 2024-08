Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că lucrările la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri merg într-un ritm bun și până la finalul anului va fi gata ”la roșu”. Lungu a efectuat o vizită pe șantierul Sălii Polivalente astăzi dimineață la ora 05.30.

”Se lucreaza bine la Sala Polivalenta de 5.000 de locuri a municipiului Suceava. Se montează grinzile la Corpul C1 iar săptămâna viitoare vor fi montate pe intreaga suprafață a corpului”, a spus Lungu.