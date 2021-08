Sala Unirii din curtea interioară a Palatului Administrativ care aparține Consiliului Județean poate fi închiriată cu 300 de lei pe oră. Taxa urmează a fi aprobată în ședința deliberativului județean din data de 31 august. Instituțiile publice, asociațiile și ONG-urile care desfășoară activități caritabile sau cu caracter umanitar sunt scutite de la plata tarifului de închiriere. ”Se impune instituirea unui tarif de închiriere pentru această sală motivat și de faptul că nu există altă sală de conferințe de asemenea dimensiuni și dotări în condițiile în care Palatul Administrativ este nefuncțional temporar din cauza incendiului din data de 6 martie” se specifică în proiectul de hotărâre de Consiliu Județean inițiat de președintele Gheorghe Flutur. Sala Unirii dispune de 189 de scaune și 5 scaune la prezidiu, trei cabine de traducere, camera tehnică, garderobă, oficiu și grupuri sanitare la subsol. Tariful de închiriere a Sălii Unirii intră în vigoare de la 1 septembrie.

