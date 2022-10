În această zi a anului 1187, orașul sfânt al Ierusalimului a căzut în mâinile Islamului, după mai puțin de un secol de dominație creștină. Când creștinii europeni cuceriseră pentru prima dată orașul, aflat sub ocupația necredincioșilor, în timpul Primei Cruciade, ei au înființat un regat, dar până la sfârșitul secolului al XII-lea, casa regală intrase într-un declin abrupt.

Când regele Baudouin al IV-a a murit de lepră, tronul ar fi trebuit să revină tânărului său nepot, dar sora lui Baudouin, Sibila, avea alte gânduri. Împreună cu soțul ei, Guy de Lusignan, a confiscat coroana și a făcut ca Guy să fie declarat rege. Dar Guy nu avea nici inteligența, nici cruzimea foștilor regi creștini, iar adversarul lor sarazin era formidabilul și experimentatul sultan Saladin, comandant-șef al armatei sale de 16 ani.

Născut în Mesopotamia (Irak-ul modern), Saladin era un musulman credincios, devotat ideii de jihad împotriva creștinilor și de eliberare a Ierusalimului. În iulie 1187, el a distrus complet armata cruciată la Hattin și apoi a pornit spre orașul sfânt. După un asediu scurt, acesta a căzut în fața armatelor musulmane.

Spre uimirea și bucuria creștinilor cuceriți, Saladin și oamenii săi i-au tratat cu bunăvoință și curtoazie, comportament cu totul diferit față de măcelul nediscriminatoriu care urmase cuceririi orașului de către creștini.

Cu toate acestea, pentru creștinii din Ierusalim și din toată Europa, căderea orașului sfânt a fost considerată o catastrofă. Pentru sarazini, data în sine trebuie să fi confirmat credința lor în justețea divină a cauzei lor, pentru că, tot pe 2 octombrie, cu peste o jumătate de mileniu înainte, Mahomed se înălțase la cer din același loc, Ierusalim.

Ierusalimul a fost creștin timp de exact 88 de ani, 2 luni și 17 zile.

Tot la 2 octombrie:

632: Profetul Mahomed s-a ridicat la ceruri din Ierusalim.

1869: Se naște liderul indian Mohandas Gandhi.

1968: Moare artistul francez avangardist Marcel Duchamp.

Geo Alupoae, critic de teatru.