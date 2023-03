Salina Cacica primește 4 milioane de euro de la Ministerul Economiei pentru o instalație nouă de recristalizare. Anunțul a fost făcut la Suceava de ministrul economiei, Florin Spătaru, care a precizat că banii sunt alocați în bugetul pe anul acesta al ministerului. Florin Spătaru a spus că salina Cacica este singura unitate din județul Suceava aflată în portofoliul Ministerului Economiei. „Voi reveni la Suceava în special pentru că în bugetul anului 2023, pentru exploatarea de sare de la Cacica avem o investiție inclusă în buget care urmează să fie adoptată, de 4 milioane de euro, pentru o instalație de recristalizare care va duce la păstrarea acestei unități din cadrul companiei Salrom și continuarea activității într-un program de creștere a competitivității”, a declarat Florin Spătaru.

