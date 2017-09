Sucursala Companiei Naționale a Sării ”Salrom” de la Cacica va beneficia de investiții cu scopul de a-i crește potențialul turistic. Anunțul a fost făcut de ministrul economiei, Mihai Fifor, în cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă la Câmpulung Moldovenesc. Fifor a declarat că a vizitat Salina Cacica și că a rămas ”ușor dezamăgit de partea de exploatare turistică”. ”Discutăm de două componente exploatarea industrială de la salină și de partea de turism. Vă mărturisesc că am fost ușor dezamăgit de partea aceasta de exploatare turistică. Cred că salina are potențial mult mult mai mare dar din păcate nu este pus în evidență cum ar trebui. Împreună cu colegii din conducerea Salrom vom găsi soluții pentru investiții pentru a întoarce din banii de la Salrom către salină astfel încât să se investească în modernizarea părții de exploatere turistică. Cred că se pot face lucruri foarte bune acolo la salină. Cred că s-ar putea face investiții foarte serioase printr-un program de dezvoltare turistică a salinei de la Cacica”, a spus Fifor.

Fifor: ”Răspunsul meu este unul ferm: dezvoltăm explotarea de la salina Cacica nu ne gândim s-o închidem”

El a dat asigurări că salina de la Cacica nu va fi închisă deși în prezent se confruntă cu probleme. ”Sunt foarte multe lucruri de pus la punct la salina de la Cacica pentru că acolo s-a desfășurat un program de retehnologizare în urmă cu câțiva ani din fonduri europene. Salina ar trebui să producă la o anume capacitate pentru a putea să se încadreze în cerințele acestui program de finanțare. Din păcate acum nu reușim să îndeplinim parametrii aceștia și ar trebuie să facem o analiză cât se poate de serioasă a situației în care se află salina în momentul de față. Mesajul pe care Ministerul Economiei îl transmite acum este acela că dorim să dezvoltăm această sucursală a Salorm și nicidecum să punem exploatarea în conservare sau s-o închidem. Am auzit tot felul de păreri. Răspunsul meu este unul ferm: dezvoltăm explotarea de la salina Cacica nu ne gândim s-o închidem”, a spus ministrul economiei. Fifor a arătat că salina de la Cacica a pierdut un tronson de piață important pe perioada cât a fost în programul de retehnologizare iar acum e nevoie de o strategie eficientă pentru a recuceri teritoriul pierdut. ”Avem o sare cu o puritate extraordinară. Din păcate pe perioada cât a durat retehnologizarea salina a ieșit din circuitul productiv și asta a cauzat pierderea unui tronson de piață foarte important. Se pare că nu reușim să regăsim ritmul acela. Tocmai de aceea este important ca împreună cu conducerea Salrom să gândim un puc altfel strategia de punere pe piață a produselor de la salină. Cred că pot fi găsite soluțiile astfel încât salina să intre în ritmul său de producție lucru care ar duce la scăderea costului de producție și la competitivitate mai mare. Când lucrezi 13 zile pe lună nu ai cum să fii competitiv pe piață”, a mai spus Mihai Fifor.