Salma Hayek arată senzațional! Actrița a postat cu prilejul celei de 55-a aniversări o fotografie în costum de baie, de pe malul mării. Ea și-a urat singură ”La mulți ani!” și este pregătită pentru noi provocări în viață, notează click.ro.

Salma Hayek a împlinit 55 de ani la 2 septembrie. Ea și-a dezvăluit secretele siluetei de sirenă și sacrificiile pe care le face pentru a rămâne la fel de sexy și frumoasă ca în tinerețe: face sport zilnic, își numără dumicații, se culcă cu găinile, face yoga, saună și merge la masaj din două în două zile. Salma e măritată din 2009 și are o fiică Valentina care împlinește 14 ani la 21 septembrie. Actrița mexicană susține că în fiecare dimineață bea o licoare sănătoasă bogată în vitamina C și antioxidanți. ”În fiecare dimineață îmi prepar un suc de portocale, cu turmeric și puțin piper negru pentru a ajuta organismul să asimileze turmericul, care are nutrienți și proprietăți antiinflamatorii”, a spus Salma, conform sursei citate.

