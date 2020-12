Actrița Salma Hayek chiar deține secretul tinereții! Ea a dezvăluit ce face de arată atât de bine, deși a trecut de vârsta de 50 de ani.

Actrița mexicană susține că în fiecare dimineață bea o licoare sănătoasă bogată în vitamina C și antioxidanți. ”În fiecare dimineață îmi prepar un suc de portocale, cu turmeric și puțin piper negru pentru a ajuta organismul să asimileze turmericul, care are nutrienți și proprietăți antiinflamatorii”, a spus Salma, potrivit click.ro. În acest amestec actrița adaugă și cătină, extrem de bogată în vitamina C și Omega 7, care ajută la producerea de colagen.

