La 54 de ani, Salma Hayek arată incredibil şi nu se sfieşte să publice imagini cu ea în bikini sau ţinute sumare. Actriţa susţine că un secret care o ajută să îşi menţină formele: o rutină de sport intensă, de doar cinci minute, pe care a conceput-o chiar ea, potrivit click.ro.

„Îmi place să fac yoga şi am inventat o rutină de cinci minute în care îmi lucrez întreg corpul. Te dor toate a doua zi, dar când o faci, nu simţi nimic”, a declarat Salma, conform mirror.co.uk.

Cu toate acestea, actriţa recunoaşte că nu arată mereu ca în pozele pe care le publică pe contul său de Instagram.

