Salma Hayek spune că a suferit mult cât timp a filmat scena de sex din ”Desperado”. Regizorul Robert Rodriguez și partenerul din film, Antonio Banderas, au fost respectuoși, dar experiența a fost traumatizantă, potrivit click.ro.

Salma Hayek, în vârstă de 54 de ani, spune că a suferit mult cât timp a filmat o scenă de sex din filmul ”Desperado”, în 1993. Actrița zice că nu i s-a spus că va fi o scenă de sex între ea și Antonio Banderas. ”Când făceam filmarea, am început să suspin. Nu știam ce să fac, mă temeam”, a povestit Salma. ”Un lucru de care mă temeam era Antonio. Era un gentleman absolut și atât de drăguț și încă suntem prieteni. Dar atunci el era foarte degajat. M-a speriat. Am început să plâng. Oh, Doamne. M-a făcut să mă simt groaznic. Și mi-a fost jenă că plâng”, a mai povestit vedeta, potrivit sursei citate.

