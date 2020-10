Lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au primit mandatul de executare a pedepsei închisorii privind pe un bărbat, din comuna Zvoriștea, acesta fiind condamnat la executarea pedepsei de 2 ani de închisoare.

Lucrătorii de poliție s-au deplasat la domiciliul condamnatului unde a fost identificat și i s-a prezentat mandatul de executare a pedepsei închisorii, acesta fiind condus la sediul Secției nr. 8 Poliție Rurală Adâncata după care a fost escortat la Penitenciarul Botoșani, unde a fost încarcerat la ora 19.35.

