Pe masura ce tot mai multi italieni migreaza in orase, satele mici incearca sa se salveze de la declin, prin atragerea de noi rezidenti. Astfel, satele din Italia vand proprietati abandonate pentru 1 euro, sau chiar mai putin, cu conditia ca proprietarii sa se ocupe de renovare si administrare imobile.

Satul Ollolai vinde locuinte abandonate pentru 1 euro

Situat in apropierea Marii Mediterana, cu fantani pitoresti si biserici antice, satul italian Ollolai poate parea refugiul ideal pentru cei care traiesc in oras. In realitate, ritmul in care acest sat isi pierde locuitorii este alarmant, rezidentii renutand in numar tot mai mare la catunul istoric pentru metropolele pline de viata.

In cadrul unei incercari de a salva orasul de la ruina, edilii lui au inceput inca din 2018 sa vanda locuintele abandonate pentru 1 euro fiecare. Conditia este ca noii proprietari sa renoveze proprietatile in termen de trei ani – proces care ar costa aproximativ 25.000 de dolari – si sa se ocupe apoi de administrarea imobilului.

Primarul satului, Efisio Arbau, a declarat pentru CNN: “Cruciada mea este sa salvam traditiile noastre unice si sa nu le lasam sa cada in uitare.”

Programul a avut un mare succes

La aproape doi ani de la demararea programului, interesul cumparatorilor continua sa creasca. Potrivit Magaraggia, o firma de avocatura care sfatuieste oamenii sa cumpere, sa vanda si sa administreze imobile in Italia, Ollolai, a primit 5.000 de solicitari pentru primele sale 100 de proprietati. In prezent, programul este suprasaturat de cereri si a fost pus temporar in asteptare pana cand guvernul va gasi noi proprietati pentru a fi vandute.

„Case a 1 euro”

Initiativa Ollolai face parte dintr-un program mai mare numit „Case a 1 euro” care are ca scop atragerea de noi rezidenti pentru a popula si salva sate din sicilia, Toscana si Sardinia. El a inceput in 2015, cand micul oras sicilian Gangi a inceput sa ofere locuinte gratis cu un set similar de reguli – cumparatorii erau obligati sa dezvolte planuri de renovare in termen de un an si sa le finalizeze in cel mult trei ani.

Satul Sambuca vinde si el case la 1 euro

Mai recent, satul sicilian Sambuca a inceput sa vanda locuintele detinute de administratia locala. Locuintele costa 1 euro si variaza de la 430 mp, pana la 1.600 mp. Ca si in alte cazuri, Sambuce impune renovarea si administarea imobiliara a locuintei in termen de trei ani de la achizitie. De asemenea, satul solicita un depozit de garantie de 5.700 USD.

Primarul orasului, Leonardo Ciaccio, a declarat pentru Business Insider ca obiectivul acestei actiuni a fost stimularea dezvoltarii economice, cresterea culturala si amelioarea situatiei orasului. Se pare ca strainii din Europa au manifestat cel mai mare interes pentru aceasta zona.

Orasul Zungoli ofera zeci de case la 1 euro

Tendinta a continuat si in Zungoli, un oras rural aflat la numai cateva ore distanta de coasta Amalfi. In prezent, orasul ofera zeci de case la pretul de 1 euro, aceste avand intre 540 mp si peste 1.000 mp. Regula este aceeasi – noii proprietari trebuie sa se ocupe de renovarea si administrarea imobilului.