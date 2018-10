Donația s-a făcut în prezența președintelui Salvați Copiii România, Gabriela Alexandrescu, a președintelui filialei sucevene, Camelia Iordache, a primarului din Fălticeni, Cătălin Coman, a managerului Spitalului din Fălticeni, Vlad Morariu și a ambasadorului Salvați Copiii, Amalia Năstase. Președintele Salvați Copiii, Gabriela Alexandrescu, a ținut să precizeze că această donație reprezintă o nouă victorie „în lupta celor mai mici luptători, copiii născuți prematur”. Gabriela Alexandrescu a spus că donația constă în două incubatoare, unul de terapie intensivă și unul de transport, valoarea acestora fiind de 16.400 de euro. „Suntem încântați că am putut reveni în județul Suceava, unde avem o filială foarte implicată și cu rezultate extraordinare, doamna Camelia Iordache conducând o echipă frumoasă, de oameni angajați și de voluntari minunați, care de-a lungul anilor s-au implicat atât în programele de sănătate pentru mame și copii, cât și în programele de educație, de suport, pentru copiii care au părinții la muncă în străinătate. Azi ne face plăcere să venim împreună cu doamna Amalia Năstase să dotăm această maternitate frumoasă și nouă. Cred că e prima dată când vedem o maternitate găzduită într-o fostă școală. Și mi se pare foarte frumos și un exemplu de multiplicare la nivelul țării, pentru că avem atâtea clădiri lăsate în paragină, nefolosite încât ceea ce au făcut dânșii aici, și felicitări și domnului primar și dumneavoastră, e fantastic”, a declarat președintele Salvați Copiii România. Gabriela Alexandrescu a amintit că nu este pentru prima dată Salvați Copiii sprijină spitalele din județ.

„Am venit în județul Suceava încă din anul 2013, la Spitalul Județean Sf. Ioan cel Nou din Suceava, la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, am dotat și un cabinet medical din Pătrăuți, apoi în Rădăuți, în Gura Humorului și astăzi la Fălticeni”, a spus Gabriela Alexandrescu, care a adăugat că totalul donațiilor pe care Salvați Copiii le-a făcut în județul Suceava se ridică la suma de 114.000 de euro.



La rândul său, primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a ținut să mulțumească pentru donația pe care Salvați Copiii a făcut-o maternității din acest municipiu, precizând că cele două incubatoare vor contribui, cu siguranță, la creșterea calității actului medical. „Vreau să urez bun venit la Fălticeni invitaților noștri și începând de astăzi prietenilor și partenerilor noștri. Întotdeauna eu am fost un om de echipă și am considerat că toate lucrurile bune care se pot realiza pentru comunitate se pot face doar în echipă, doar în parteneriat. Iată că așteptările se confirmă, și astăzi reușim un parteneriat împreună cu Salvați Copiii, cu managerul spitalului cu toți partenerii externi, privați, implicați, cu toți cei care muncesc și își desfășoară activitatea profesională aici, la noua maternitate din Fălticeni. Facem un lucru absolut necesar, de care putem fi mândri cu toții pentru că reușim să transmitem mai departe o idee, și anume că suntem extrem de interesați de a realiza un act medical de calitate la Fălticeni și nu numai. Și acest lucru se vede chiar astăzi prin exemple concrete. Vreau să mulțumesc Organizației Salvați Copiii pentru interesul pe care îl acordă acestui act medical pe care îl dorim din ce în ce mai calitativ la Fălticeni. Vreau să asigur că în același spirit de parteneriat, Primăria și Consiliul Local Fălticeni sprijină și vor sprijini în continuare orice fel de inițiativă în beneficiul sănătății”, a declarat Cătălin Coman.

El a amintit că maternitatea din Fălticeni nu deservește doar municipiul, ci întreaga zonă, cu aproximativ 150.000 de persoane. „Toți acești 150.000 de oameni sunt potențiali beneficiari ai actului medical de calitate din Fălticeni și în mod sigur multe dintre mămicile din această zonă vor găsi condiții din ce în ce mai bune, și cu ajutorul dumneavoastră, aici în maternitatea nouă din Fălticeni. Vă mulțumim și ne puteți considera prieteni și parteneri pe termen lung”, a mai declarat primarul din Fălticeni.



În cuvântul său, managerul Spitalului Municipal din Fălticeni, Vlad Murariu, a mulțumit pentru donația primită. „vorbim de două incubatoare, unul simplu și unul de transport, o idee pe care am dezvoltat-o împreună cu filiala suceveană a Salvați Copiii, cu președintele acesteia, Camelia Iordache. Uitați că s-a materializat și mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat acum și pentru sprijinul pe care îl avem de-a lungul anilor din partea Organizației Salvați Copiii. Le purtăm mult respect și considerație pentru tot ceea ce fac în România din 1990 încoace pentru copii acestei țări. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ați făcut și când va mai fi posibilitatea vă mai așteptăm”, a spus Vlad Murariu.