Reprezentanții Asociației ”Salvați Copiii” s-au aflat astăzi la Dolhești unde au donat echipamente de protecție la medicii de familie. ”În Dolhești am întâlnit unul dintre cei mai dedicați medici de familie – Lăcrămioara Mercore. De câțiva ani colaborăm pentru reducerea mortalității infantile și am avut ocazia să vedem cât de important este fiecare dintre pacienții săi și cât suflet pune pentru a rezolva fiecare problemă. Acolo am fost astăzi ca să donăm echipamente de protecție la încă 20 medici din Suceava. Pentru campania de asigurare cu echipamente de protecție a medicilor de familie am investit 62.620,00 lei (13.050 euro)”, au postat pe pagina de socializare cei de la ”Salvați Copiii”.