În cadrul proiectului „Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin îmbunătățirea instruirii și acțiuni de cooperare în managementul situațiilor de urgență – BRIDGE”, în perioadele 15-19 mai și 22-26 mai a.c., la poligonul din Siret, s-au desfășurat două sesiuni de pregătire și antrenament în comun – Curs de formare pentru îmbunătățirea pregătirii pentru intervenție în zonele montane. La aceste cursuri, a participat Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, precum și salvatori din cadrul Departamentelor pentru Situații de Urgență din regiunile Cernăuți și Ivano-Frankivsk (Ucraina).

Astfel, cursanții au exersat tehnici specifice de alpinism utilizate pentru evacuarea persoanelor din medii montane, în sesiuni de câte cinci zile de instruire și de dezvoltare a competențelor în evacuarea de urgență.

Seriile de instruire au fost concepute și implementate cu scopul de a oferi participanților cunoștințe și abilități practice în tehnicile specifice de alpinism utilizate pentru evacuarea persoanelor în medii montane.

În primele zile ale stagiilor de pregătire, s-au efectuat sesiuni teoretice intensive, la care participanții au explorat aspecte cheie ale evacuării de urgență.

Aceste sesiuni au vizat navigația pe teren montan, utilizarea echipamentelor specializate și aplicarea tehnicilor de siguranță în timpul evacuărilor. Participanții au dobândit o înțelegere detaliată a principiilor și procedurilor esențiale pentru asigurarea evacuărilor eficiente și sigure.

Următoarele zile ale stagiilor au fost dedicate sesiunilor practice, oferind participanților posibilitatea de a aplica și practica tehnici de alpinism într-un cadru real.

Aceste sesiuni s-au desfășurat în zona împădurită din apropierea orașului Siret, precum și pe raza comunei Putna, oferind un teren propice și provocator pentru simularea situațiilor de urgență. Cursanții au învățat și au exersat utilizarea echipamentelor specializate, manevrele de transport și evacuare, precum și tehnici de comunicare și coordonare a echipei.

Antrenamentul a fost structurat într-o manieră interactivă și participativă, încurajând colaborarea și schimbul de experiență între participanți și formatori.

În cadrul exercițiilor practice, participanții au fost expuși la diverse scenarii de urgență și au fost provocați să ia decizii rapide și eficiente, punând în aplicare cunoștințele și abilitățile dobândite pe timpul instruirii.

Prin finalizarea acestor stagii de pregătire, participanții au dobândit competențe valoroase și au câștigat încredere în capacitatea lor de a răspunde eficient și profesionist în situații de urgență.

Această instruire le va permite să devină resurse valoroase pentru comunitățile lor și să contribuie la asigurarea siguranței și bunăstării persoanelor în situații de urgență.

* * *

Poligonul de antrenament pentru pregătirea de specialitate a salvatorilor din România și Ucraina a fost finanțat de Uniunea Europeană, prin Intermediul Instrumentului European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020. Acest obiectiv a fost înființat în cadrul proiectului BRIDGE, ce are ca scop creșterea nivelului de siguranță și securitate al populației din zona transfrontalieră prin instruire și cooperare comună în managementul situațiilor de urgență.