Organizatorii festivalului UNTOLD au pregătit pentru fanii care vor ajunge la cea de-a 9-a ediție a festivalului o serie de artiști în premieră. Sam Smith, va ajunge pentru prima dată în România, pe Cluj-Arena, notează click.ro.

Britanicul este singurul artist care a reușit să facă legătura dintre muzica soul și pop, iar acest detaliu i-a oferit vizibilitate și i-a adus un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year.

Echipa artistului britanic este formată din peste 50 de persoane, producția show-ului va fi una impresionantă, iar organizatorii UNTOLD au o serie de cerințe din partea managementului lui Sam Smith.

21 de tone de echipamentele muzicale, echipamente de sunet și scenă, transportate în trei camioane, vor fi integrate în Mainstage-ul UNTOLD.

Britanicul va fi însoțit de propriul bucătar, căruia i se va pune la dispoziție un spațiu care ar trebui să aibă un minim de șase prize electrice de 240v AC 50hz (adecvate pentru a alimenta un cuptor și două plite cu inducție), potrivit sursei citate.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 8-11 august în Cluj-Napoca.

