Sâmbătă, 27 noiembrie, la sediul Primăriei municipiului Suceava vor fi semnate parteneriatele de înfrățire cu orașele Chișinău din Republica Moldova și Caravas din Cipru. Potrivit primarului Ion Lungu, la eveniment vor fi prezenți primarii celor două orașe dar și primarii din Soroca și Cernăuți invitați la manifestările de Ziua Bucovinei. ”Avem o deschidere către frații noștri din Basarabia și mă bucur că în sfârșit ne înfrățim cu orașul Chișinău cu care vrem să dezvoltăm proiecte comune. Sigur că aici avem un numitor comun și cel care ne unește cel mai mult este Ștefan cel Mare care este la fel de respectat și la Suceava și la Chișinău. Avem această istorie comună. La fel orașul Soroca cu Cetatea lui Ștefan de acolo dar și frații noștri de la Cernăuți și nu în ultimul rând acest oraș Caracas din Cipru care intră în strategia noastră de turism. Este un oraș turistic și în viitor sperăm să avem curse directe cu Caravas să facem schimburi de turiști”, a declarat Lungu.

