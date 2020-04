Sâmbătă și duminică 04-05 aprilie, militari ai Batalionului 1 CIMIC (cooperare civili-militari) din București, vor distribui aproximativ 700 de pachete cu produse alimentare și produse de igienă persoanelor vârstnice din județul Suceava. Astfel, sâmbătă, 4 aprilie, militarii se vom deplasa în localitățile Adâncata, Ipotești și Moara, iar duminică, 5 aprilie, în municipiul Suceava.

, 5.0 out of 10 based on 3 ratings