Sâmbătă, 19 septembrie, la ora 12.00, Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, va participa împreună cu Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea lucrărilor murale restaurate, realizate în interiorul Bisericii „Învierea Domnului”, a Mănăstirii Suceviţa.

Finanțarea lucrărilor s-a realizat prin Programul Național de Restaurare. Valoarea totală a finanțării este de 4.052.993,52 lei, inclusiv TVA. Această valoare cuprinde și luna septembrie 2020, cu care se încheie contractul.

Biserica „Învierea Domnului” a Mănăstirii Sucevița este monument istoric național (cod LMI SV-II-a-A-05651) înscris și în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO (în cadrul sitului Biserici din Moldova).