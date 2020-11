Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu se va afla sâmbătă, 28 noiembrie 2020, ora 10:00, la Biserica „Sfântul Nicolae” din Bălineşti, Suceava, pentru a participa la recepționarea lucrărilor de restaurare a picturilor, ocazie cu care va susține și declarații de presă. La eveniment vor mai participa Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava, și Ștefan Bâlici, Manager al Institutului Național al Patrimoniului.

Ctitorie a lui Ioan Tăutu, biserica din Bălineşti a fost ridicată între anii 1494-1499. Pictura murală de la exterior, pe ocniţele mari de pe absida estică şi pe faţadele de vest şi est, a fost realizată, cel mai probabil, în timpul domniei lui Petru Rareş, între anii 1535-1538. Pictura interioară, din secolul al XV-lea, poartă semnătura zugravului Gavriil Ieromonahul, asemănându-se ca stil cu cea de la mănăstirea Voroneţ şi „Sfântul Nicolae” din Dorohoi. Starea de conservare a stratului pictural a suferit degradări în timp, prezentând chiar zone unde stratul suport s-a desprins, rămânând vizibilă zugrăveala iniţială provizorie a bisericii. Lucrările de renovare au început în anul 2006