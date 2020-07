Capodoperele cinematografiei romanești continuă să se vadă la Digi24 în fiecare sâmbătă, de la ora 23:00. Până la finalul lunii august, telespectatorii Digi24 se pot bucura de opt premiere ale filmelor românești de cinematecă, dar care se văd la o calitate deosebită.

În acest weekend, „De trei ori București” (1967), în regia lui Ion Popescu Gopo, Mihai Iacob și Horea Popescu poate fi văzut în premieră la Digi24, de la ora 23:00. Producția arată trei povești distincte care au loc în București, regizate de 3 regizori distincți, cu ocazia aniversării a 500 de ani de atestare a orașului. Prima parte, „Întoarcerea” îl arată pe un bărbat singur, în noaptea de Revelion, care ar vrea să se întoarcă la fosta soție, dar nu îndrăznește. Următoarea, ”Aterizare forțată”, îl prezintă pe un pilot care așteaptă răspunsul iubitei la cererea în căsătorie, în timp ce zboară împreună deasupra Bucureștiului. Ultima, „Orașul meu”, este un tur muzical coregrafic al Capitalei care îl are ghid pe Ion Popescu Gopo. Filmul are peste un milion de spectatori în cinematografele din România, conform statisticii din 2014 a Centrului Național al Cinematografiei.

Pe 11 iulie, de la ora 23:00, Digi24 va difuza filmul „Columna” (1968), în regia lui Mircea Drăgan, cu Amza Pellea, Ilarion Ciobani, Florin Piersic și Gheorghe Dinică printre actorii principali. Acțiunea are loc după un scenariu scris de Titus Popovici și este plasată în perioada 106 – 111 d. Hr., în timpul celui de-al doilea război daco-roman, când Dacia a fost transformată în provincie romană. Filmul istoric expune momente ale luptei celor două tabere și apoi ale colonizării Daciei de către romani, fiind structurat în două părți: războiul și pacea. În esență, producția poate fi privită ca o explicație romanțată a procesului istoric complex de formare a poporului român. Filmul se află pe locul 7 în topul celor mai vizionate filme românești, conform Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România și a fost propus de România, în 1969, la Premiile Oscar, categoria „Film străin”, dar nu a fost nominalizat.

„Canarul și viscolul” (1969), în regia lui Manole Marcus, poate fi urmărit la Digi24 pe 18 iulie, de la ora 23:00. Filmul este o adaptare a nuvelei „Lupta cu somnul” de Ioan Grigorescu și profită de permisivitatea politică a momentului pentru a-i arăta pe primii socialiști, în perioada „luptei ilegale”, când Partidul Comunist fusese interzis prin lege. Distribuția îi include pe Mircea Albulescu, Jean Constantin, dar și câțiva actori aflați la debutul lor cinematografic. Muzica filmului este construită în jurul piesei laitmotiv „Canarul” a formației Phoenix, fiind prima ocazie a artiștilor să compună muzica unui film, dar și să apară în film interpretând piesa în deschiderea filmului.

„Singurătatea florilor” (1976), în regia lui Mihai Constantinescu, va fi difuzat pe 25 iulie. Producția a fost realizată după scenariul prozatorului Octav Pancu-Iași și îl prezintă pe un medic egoist și insensibil care a primit un buchet de flori și vrea să îl dăruiască mai departe. Din cauza caracterului său, prietenii și familia l-au scos din viețile lor, iar încercarea sa de a dărui florile se dovedește a fi o misiune imposibilă pentru că nimeni nu dorește să îl primească înapoi pe medic. Personajele principale sunt interpretate de Radu Beligan, Toma Caragiu, Valeria Gagialov, Micaela Caracaș, Colea Răutu și George Constantin.

Pe 1 august, va fi difuzat „Duhul aurului” (1974), în regia lui Dan Pița și Mircea Veroiu. Filmul are la bază două povestiri de Ioan Agârbiceanu, „Vâlva băilor” și „Lada” și are îi are în distribuție, printre alții, pe Leopoldina Bălănuță, Lucian Boga, Dora Ivanciuc, Elisabeta Jar și Ernest Maftei. „Duhul aurului” pune stăpânire pe un orășel de mineri din Apuseni, unde un hoț de aur este dispus să facă orice pentru a cuceri o cârciumăreasă focoasă și bogată, iar acțiunea este prezentată în două părți: „Mârza” și „Lada”. Filmul a fost vizionat de peste un milion de spectatori, conform statisticii făcute de Centrul Național al Cinematografiei.

Ecranizarea capodoperei lui I.L. Caragiale „D-ale carnavalului” (1958), în regia lui Gheorghe Naghi și Aurel Miheleș, va fi difuzată pe 8 august, de la ora 23:00. În realizarea filmului au fost preluate scene și din piesa „Conu Leonida față cu reacțiunea” ale aceluiași dramaturg român. Acțiunea îl prezintă pe frizerul Nae Girimea care tulbură liniștea unei mahalale bucureștene, când își face o nouă amantă, pe Didina. Amanta sa oficială, Mița Baston și cel al Didinei, Pampon, sunt roși de gelozie și îl caută, în timpul unui carnaval, pentru a-l pedepsi. Lucrurile de complică și mai mult când apare Crăcănel, cel care o întreținea pe Mița.

„Ediție specială” (1989), o comedie în regia lui Mircea Daneliuc, va putea fi urmărită pe Digi24 în data de 15 august, de la ora 23:00. Acțiunea îl surprinde pe tânărul jurnalist, Matei Olaru, care asistă, din întâmplare, la un eveniment pe stradă, în care o comunistă este arestată. Ziaristul intervine în apărarea femeii, care reușește să scape, el fiind arestat în locul ei. După ce este eliberat, Matei începe să o caute pe Ada, tânăra frumoasă pe care a salvat-o. Filmul îi are în distribuție pe Ștefan Iordache, Ioana Crăciunescu, Mircea Albulescu, Dem Rădulescu și a fost văzut de aproape două milioane de spectatori români până în 2014, conform Centrului Național al Cinematografiei.

Pe 22 august, de la ora 23:00, Digi24 va difuza filmul „Stefan Luchian” (1981), regizat de Nicolae Margineanu. Producția evocă viața pictorului român Ștefan Luchian, a cărui copilărie a fost marcată de stabilitate financiară datorită unei moșteniri importante. Însă, fire boemă și risipitoare, pictorul ajunge să se întrețină cântând la flaut în orchestra Teatrului Național. Când apar primele semne ale sclerozei multiple, boală care îi va aduce și sfârșitul, iubita îl părăsește și rămâne doar cu câțiva prieteni apropiați. Chiar și când îi paralizează degetele, Luchian continuă să picteze cu penelul legat de braț, iar înainte de a se stinge, George Enescu îl vizitează pentru a-i cânta la vioară și a-i alina suferința. În rolul principal îl vom vedea pe Ion Caramitru, în timp ce din distribuție fac parte actori mari ai cinematografiei și scenei românești – George Constantin, Maria Ploae, Victor Rebengiuc, Adrian Pintea, Ovidiu Schumacher, Mircea Constantinescu, Carmen Maria Strujac, Vasile Nițulescu. În anul 2014, producția înregistrase aproape un milion și jumătate de spectatori, potrivit statisticii făcute de Centrul Național al Cinematografiei.

Digi24 difuzează în fiecare sâmbătă, de la ora 23:00, filme românești de colecție.