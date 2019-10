In ultimii ani, concurenti precum Huawei si Xiaomi au facut ca piata pentru smartphone-urile Samsung sa fie una foarte incerta in China. Dupa ce compania a inregistrat scaderi nenumarate in vanzari in ultimii ani, oficialii au facut anuntul: Samsung se retrage de pe piata de smartphone din China.

Desi calitatea face diferenta intre Samsung si competitorii sai, iar bursele sunt in favoarea Samsung, aratand o crestere de +0,84% pe actiune in ultimul an, Oficialii de la Samsung Electronics Seou, Coreea de Sud au anuntat vineri faptul ca se retrag din China cu gama de telefonie mobila.

Ultima fabrica de telefoane Samsung din China, inchisa!

Productia la fabrica din sudul Chinei, Huizhou, s-a incheiat luna trecuta, a declarat compania intr-un e-mail, vineri. Purtatorii de cuvant au spus ca s-a luat „decizia dificila de a inceta operatiunile Samsung Electronics Huizhou” pentru a „spori eficienta” in companie.

Cota de piata a Samsung in China s-a redus, insa nesemnificativ, deoarece concurenti ca Huawei si Xiaomi au primit o pozitie favorabila. In urma acestei decizii, compania sud-coreeana a mutat o mare parte din productia sa de smartphone-uri in Vietnam.

O alta fabrica Samsung, din Tianjin, nord-estul Chinei, a fost inchisa deja anul trecut. „Echipamentele de productie vor fi realocate altor departamente de productie la nivel global, in functie de strategia noastra globala de productie bazata pe nevoile pietei”, a spus Samsung. Samsung este cel mai mare producator de semiconductori si smartphone-uri din lume si un mare producator de ecrane de afisare. Asadar, aceasta mica deviatie nu va afecta compania, considera specialistii.

In schimb, nu doar segmentul de smartphone-rui inregistreaza pierderi. Gigantul tehnologic, cel mai mare conglomerat din Coreea de Sud, inregistreaza o cerere slaba si pe partea de cipuri de computer.

Iar la aceste probleme de cerere se mai adauga si problemele legale. La fel ca si alti producatori de electronice din Coreea de Sud, Samsung se confrunta, de asemenea, cu impactul controalelor japoneze suplimentare dispuse asupra exporturilor de materiale de inalta tehnologie utilizate in semiconductoare si afisaje.

Insa Samsung nu are de gand sa dea inapoi, iar compania se mentine inca pe piata la cele mai bune cote, fiind unul dintre cele mai puternice branduri in lumea tehnologiei. Iar acest lucru se datoreaza in mare parte unui sistem de management al calitatii si unei strategii de brand extrem de bine conturate si aplicate de-a lungul timpului. Pentru orice antreprenor, Samsung poate fi un exemplu.

Daca esti antreprenor si doresti sa vezi cum poti implementa un astfel de sistem de management al calitatii in compania ta, cauta mai multe detalii despre consultanta ISO 9001.