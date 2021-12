„1 ian. (Ziua Domnului). Azi-dimineață (în ultima vreme, noi am locuit la mansardă) m-am sculat, mi-am îmbrăcat costumul cu fustanele mari, căci în ultima vreme n-am purtat alte straie decât pe acestea. M-am dus la capela domnului Gunning de la Exeter House, unde acesta a ținut o slujbă foarte reușită…”.

Așa începe prima însemnare din jurnalul lui Samuel Pepys, pe care l-a ținut conștiincios timp de nouă ani și cinci luni. De la capelă, Pepys s-a întors în încăperile pe care le ocupa cu chirie în Axel Yard, ca să se ospăteze cu resturile fripturii de curcan de la Crăciun, împreună cu Elizabeth, soția lui, care se arsese la mână în timp ce pregătise mâncarea.

Și-a petrecut după-amiaza verificându-și registrele contabile. Seara, el și doamna Pepys au luat cina la locuința tatălui său din Salisbury Court, „unde au mai venit doamna The. Turner și Madam Morrice, care au cinat cu noi. După aceea, soția mea și cu mine le-am condus pe doamne acasă și apoi ne-am întors”.

Când a început jurnalul, Pepys, fiul ambițios al unui croitor de condiție modestă, dar având norocul unor veri influenți, avea douăzeci și șase de ani. Absolvise Colegiul Magdalene de la Cambridge, era deja căsătorit de cinci ani și se afla la începutul unei cariere lungi și încununate de succes ca slujitor al coroanei.

A ținut jurnalul, al cărui conținut era în cea mai mare parte ferit de priviri indiscrete, datorită faptului că folosea o scriere stenografică, până pe 31 mai 1669, când vederea slăbită l-a obligat să înceteze. Jurnalul descrie foarte multe dintre marile evenimente și personalități ale zilei – regele Carol al II-lea, Marele Incendiu din 1666, ciuma, curtea regală, politica Restaurației și războiul naval împotriva olandezilor – dar toate acestea servesc ca fundal pentru subiectul principal, descris cu o candoare remarcabilă, și anume Pepys însuși, „acest ego fascinant despre care doar el s-a ostenit să scrie”, după cum spunea Robert Louis Stevenson.

Jurnalul lui Pepys a fost ținut secret în timpul vieții sale. După moartea lui, survenită în 1703, cele șase volume legate în piele au rămas necunoscute printre celelalte cărți și documente din biblioteca sa personală vreme de mai bine de un secol.

Jurnalul fost publicat prima oară în 1825, într-o versiune masiv expurgată, din care au fost eliminate numeroase pasaje ce tratau cu franchețe chestiuni delicate de politică, dar și cuceririle sexuale ale lui Pepys.

În pofida ciuntirilor editoriale la care a fost supus, jurnalul a fost recunoscut ca o operă de geniu. Au urmat ediții tot mai cuprinzătoare, dar abia în 1970 a fost publicat exact în forma în care l-a scris Pepys. Biograful Claire Tomalin a rezumat astfel ceea ce a reușit să înfăptuiască autorul: „Cel mai neverosimil aspect aflat în miezul vieții sale lungi, complexe și cât se poate de lumești este capodopera lui secretă… Realizarea este uluitoare, dar nu găsești nici urmă de ostentație sau aroganță; iar când ai întors ultima pagină a jurnalului, știi că te-ai aflat, în același timp, în compania celui mai obișnuit și a celui mai neobișnuit scriitor pe care-l vei întâlni vreodată”.

Tot la 1 ianuarie:

1431: Se naște Rodrigo Borgia (papa Alexandru al VI-lea).

1449: Se naște Lorenzo de Medici (Magnificul).

1729: Se naște omul de stat britanic Edmund Burke.

1735: Se naște revoluționarul american Paul Revere.

1863: Proclamația de Emancipare devine lege, iar patru milioane de sclavi americani sunt eliberați.

1901: Este înființat Commonwealth-ul australian.

Geo Alupoae, critic de teatru