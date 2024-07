Organizația „True Health” desfășoară prima ediție a proiectului ,,Promovarea sănătății de la firul ierbii”, proiect desfășurat în cadrul programului „Sănătate în Comunitate” 2024, o inițiativă menită să aducă mai aproape de cetățeni serviciile de sănătate esențiale și să promoveze un stil de viață sănătos. Procedurile de evaluare a stării de sănătate sunt gratuite și au loc în perioada 22-26 iulie 2024, în intervalul orar 10-17:00, concomitent, atât la Căminul Cultural din Marginea, cât și la Sucevița în parcarea de la Mănăstire.

Proiectul ,,Promovarea sănătății de la firul ierbii”, cu sprijinul logistic al primăriilor din Marginae și din Sucevița, dar și implicarea voluntară a membrilor și specialiștilor din organizație, își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la starea de sănătate individuală în comunitățile rurale. Într-o perioadă în care sectorul sănătății publice este prioritar, dar în continuare este subfinanțat, noi ne aducem aportul și oferim comunității acces gratuit la servicii medicale de bază și la informații valoroase despre ce înseamnă cu adevărat un stil de viață sănătos.

Pe parcursul celor cinci zile, participanții vor beneficia de o serie de activități gratuite:

Măsurarea funcțiilor vitale: Participanții își pot verifica tensiunea arterială, pulsul și alte funcții esențiale.

Determinarea indicelui de masă corporală (IMC) și a compoziției corporale: Analize detaliate pentru a înțelege mai bine starea de sănătate și pentru a primi sfaturi personalizate.

Măsurarea glicemiei: Testarea nivelului de zahăr din sânge pentru identificarea riscului de diabet și alte afecțiuni metabolice.

Educație pentru un stil de viață sănătos: Sesiuni de informare și consiliere privind nutriția adecvată, importanța activității fizice și prevenirea bolilor cronice.

Adrian MAFTEAN, președintele organizației, subliniază importanța acestui proiect: „Proiectul nostru ,,Sănătate de la firul ierbii”, vine în sprijinul tuturor membrilor din comunitate, asigurați și neasigurați. Suntem prezenți, timp de 5 zile, pentru a evalua, a ghida și a sprijini. Vrem să încurajăm oamenii să ia măsuri preventive și să adopte obiceiuri sănătoase care să le îmbunătățească calitatea vieții pe termen lung. Așa cum spunea Hipocrate, ,,Sănătatea nu este totul, dar fără sănătate, totul este nimic”. Invităm toți cetățenii să participe și să își aducă și prietenii, pentru a învăța împreună cum să prevenim problemele de sănătate înainte ca acestea să apară.”