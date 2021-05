Junior Achievement (JA) România desfășoară în acest an, cu sprijinul Metropolitan Life, proiectul educațional Sănătate. Viață activă , dedicat elevilor de gimnaziu.

, dedicat elevilor de gimnaziu. Activitățile încurajează dezvoltarea comportamentelor preventive prin evaluarea și gestionarea factorilor de risc care pot influența starea de sănătate.

Până la sfârșitul acestui an, 15.000 de elevi de gimnaziu vor participa la activități learning by doing și project based, susținute cu participarea voluntarilor Metropolitan Life.

Sănătate. Viață activă este o inițiativă nouă, dezvoltată în cadrul parteneriatului JA România – Metropolitan Life, pentru a promova în rândul elevilor un set de cunoștințe și abilități decizionale cu efecte benefice asupra sănătății, atât la vârsta tânără, dar și ca viitori adulți.

Proiectul se adresează elevilor aflați la vârsta preadolescenței, o perioadă complexă pentru dezvoltarea lor fizică și psihică, marcată de influența mediului, precum și de alegerile comportamentale individuale. În același timp, este perioada în care educația pentru o viață sănătoasă are un rol important în formarea unor obiceiuri privind activitatea fizică și alimentația, ca elemente esențiale pentru prevenția bolilor și asigurarea stării de bine.

Prin activitățile și exercițiile propuse în cadrul proiectului, elevii analizează factorii de risc pentru sănătate și potențialele consecințe. În același timp elevii identifică modalitățile concrete de a se proteja, prin stabilirea obiectivelor și exersarea comportamentelor necesare pentru a avea o viață sănătoasă.

Prin participarea la proiect, elevii beneficiază de instrumente educaționale și activități learning by doing sub forma unui kit educațional gratuit, ce poate fi utilizat atât la școală, cât și în mediul online, prin intermediul platformei LMS JA Inspire™.

“Investim astăzi în educația pentru un stil de viață sănătos, pentru a da o șansă în plus adulților de mâine să aibă o viață echilibrată, care să le asigure starea de bine. Pentru că educația este primul pas către decizii corecte, către formarea unui comportament de prevenție și protecție în fața neprevăzutului. Educația construiește viitorul!”, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Activitățile sunt derulate cu participarea voluntarilor Metropolitan Life, care prezintă exemple și cunoștințe practice, inspirate din experiența lor profesională sau personală, despre gestionarea riscurilor și opțiunile de minimizare a consecințelor financiare determinate de evenimente neprevăzute, cu impact asupra sănătății.

Până la finalul acestui an, peste 15.000 de elevi din clasele gimnaziale își vor evalua propriul comportament în raport cu măsurile de prevenție primară a bolilor, vor exersa planificarea unei diete sănătoase și a unui program constant de exerciții fizice. De asemenea, elevii vor identifica o serie de criterii pentru evaluarea surselor de informare online pentru diferite subiecte legate de sănătate și vor fi încurajați să ia decizii adecvate și conștiente pentru păstrarea stării de bine.

La prima etapă a proiectului participă elevi din 131 de localități rurale și urbane din 36 de județe[1].

Parteneriatul dintre JA România și Metropolitan Life continuă pentru al nouălea an consecutiv, iar până acum peste 25.000 de elevi au beneficiat de educație learning by doing.

[1] Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, București, Buzău, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui.