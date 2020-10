În scopul impunerii unui climat de disciplină și de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic, precum și a depistării conducătorilor auto ce nu respectă regimul legal de viteză pe drumurile publice de pe raza județului, Serviciul Rutier Suceava împreună cu formațiunile de profil din județ, au organizat în perioada 23.10-25.10.2020 o acţiune preventiv-reactivă pe linia prevenirii şi combaterii nerespectării regimului legal de viteză de către conducătorii auto.

În cadrul acțiunii au fost aplicate 564 de sancțiuni contravenționale în valoare de 314.750 lei.

Au fost reținute 83 de persmise de conducere și au fost retrase 15 certificate de înmatriculare.

