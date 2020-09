In perioada 1-15 septembrie pe baza informatiilor detinute la nivelul Garzii Forestiere Suceava si al I.P.J. Suceava cu privire la transporturi fictive de materiale lemnoase pe drumurile publice, s-au desfasurat actiuni comune de control, ocazie cu care au fost efectuate si verificari specifice la doi operatori economici din judetul Suceava, unul din localitatea Bogdanesti iar celalalt din localitatea Putna.

Potrivit șefului Gărzii Forestiere, Mihai Gășpărel, in urma verificarilor, in cazul operatorului economic din localitatea Putna s-a constatat o lipsa nejustificata in gestiune ce totalizeaza 196,88 mc buștean rașinoase și foioase. În acest sens, s-a procedat la sancționarea contravențională a operatorului economic cu amenda în valoare de 15.000 lei și s-a dispus confiscarea valorica a respectivei cantitati de materiale lemnoase, stabilindu-se pentru aceasta o valoare de 42.687 lei.

Aprofundand verificarile, echipa de control a constatat alte 9 abateri de la legislatia silvica in vigoare fapt pentru care operatorul economic a fost sanctionat cu amenzi in valoare totala de 17.000 lei și confiscarea unui volum de 23 mc material lemnos, in valoare de 3.676 lei.

În cazul celuilalt operator economic, cel din localitatea Bogdanești, intrucat nu a putut justifica diferentele dintre stocurile faptice identificate in depozitul societatii și stocurile scriptice, agentii constatatori au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare totala de 35.000 lei și s-a dispus confiscarea valorica a unei cantitati totale de 310 mc butean rainoase și foioase precum și cherestea rainoase, in valoare totala de 64.103 lei.

În afara faptelor contraventionale, lucratorii din cadrul I.P.J. Suceava – SICE au intocmit dosar penal cu privire la alte fapte de natura penala din sfera fraudelor fiscale, cauza care va fi solutionata procedural.