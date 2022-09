Președintele de onoare al Alianței Franceze din Suceava, profesorul universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu, regretă nespus de mult trecerea la cele veșnice a Reginei Elisabeta a II-a și transmite condoleanțe poporului britanic. Regina s-a stins din viață ieri, la vârsta de 96 de ani. Profesoara a declarat, la Radio Top: „Este o pierdere ireparabilă, o pierdere istorică, care cu siguranță va marca destinul Marii Britanii, pentru că Regina Elisabeta a II-a a fost cea care timp de 70 de ani a construit o anumită istorie a echilibrului, o istorie a implicării rafinate în politică, în diplomație, în evenimentele de la nivel global. Pentru mine, Regina Elisabeta a II-a rămâne un reper. A fost o femeie frumoasă, elegantă, feminină, nu o Regină rece, de care să-ți fie teamă să te apropii. Parcă te îndemna să vii către ea. Deși distanța dintre noi a fost uriașă, simțeam că oricând m-aș putea așeza la masă cu Regina Elisabeta a II-a pentru o conversație ca între noi femeile. Era o persoană cu un simț al umorului și fiecare replică a ei era extraordinar de inteligentă, dar și de savuroasă. Genele albastre erau foarte bine implantate în ființa ei, deci nu a avut nevoie să se lupte pentru a dovedi ceva. Totul a fost natural. Ieri am urmărit totul cu mare emoție, și acum sunt emoționată pentru ceea ce se va întâmpla în Marea Britanie, în următoarele zile. Mă gândeam la relațiile dintre Franța și Marea Britanie, relații care au fost tumultoase, care au cunoscut suișuri și coborâșuri, dar care în ultimii ani s-au constituit într-o Antantă puternică, una dintre cele mai puternice Antante ale lumii contemporane”. Sanda-Maria Ardeleanu a mai spus: „Grație Reginei Elisabeta a II-a s-a putut construi Uniunea Europeană, s-a putut construi o filozofie de viață, o lume politică care sigur, cu toate zbuciumurile, a avut un far. Elisabeta a II-a a fost și rămâne un far și sunt convinsă că ne vom raporta permanent la ceea ce a spus, a gândit și a scris Elisabeta a II-a”.