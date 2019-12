Ziua Națională a României va fi sărbătorită cu fast în municipiul Suceava. Manifestările vor începe la ora 12:00 cu o paradă militară cu trupe și tehnică ce se va desfășura pe bulevardul principal în zona bisericii Sf. Înviere. Tehnica militară va staționa în fața Palatului Administrativ unde cei mici dar și cei mari o pot viziona îndeaproape. Manifestările vor continua la ora 15:00 cu un spectacol susținut de Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu” pe esplanada din centrul municipiului. Va urma la ora 16:00 un spectacol folcloric organizat de Primăria Suceava în aceeași locație. Manifestările se vor încheia cu trei concerte de zile mari și anume Hara la ora 18:00, Saragossa Band la ora 19 și Sandra la ora 20.00.

