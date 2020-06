Sânziana Buruiană, care împlinește 36 ani pe 26 iunie, este însărcinată în cinci luni, tot cu fetiță, și abia așteaptă i se mărească familia. Însă iată că nici noua sarcină nu a putut-o opri să o alăpteze pe Isabela, fiica ei și a lui Nicolae Zuluf, care va împlini 5 anișori anul viitor, în ianuarie, potrivit click.ro.

Sânziana Buruiană alăptează în continuare și e convinsă că laptele matern o ajută pe Izabela să-și întărească imunitatea, de aceea nu vrea să renunțe, în ruptul capului, la alăptatul la sân, deși fetița este acum o domnișoară în toată regula. “Ea, dintre toți copiii de la grădiniță, nu a răcit niciodată. Am scos-o și acum, iarna, la ziua ei fără ciorapi, în rochiță, fără căciulă și e bine merci. Nu răcește. Are o imunitate de fier. Eu cât o să mai am lapte nu mă las. Vreau să întru în Cartea Recordurilor”, a declarat Sânziana pentru pentru Click.ro.

