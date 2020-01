Sânziana Buruiană (36 de ani) nu se lasă! Blonda a uimit pe toată lumea când la ziua fetiței ei, Izabela, care a împlinit patru anișori, a mărturisit că ea încă o mai alăptează la sân, notează click.ro.

“Ea, dintre toți copiii de la grădiniță, nu a răcit niciodată. Am scos-o și acum, iarna, la ziua ei fără ciorapi, în rochiță, fără căciulă și e bine merci. Nu răcește. Are o imunitate de fier. Eu cât o să mai am lapte nu mă las. Vreau să întru în Cartea Recordurilor”, a declarat Sânziana pentru pentru Click.ro.

Citește articolul complet și vezi foto pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/sanziana-buruiana-imi-alaptez-fetita-chiar-daca-facut-patru-ani-vreau-cartea