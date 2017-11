Conform calendarului SNAC, in data de 24.11.2017, elevi şi cadre didactice voluntari de la Şcolile „Dimitrie Păcurariu” Șcheia și „Niculae Popinceanu” Mihoveni au donat fructe și legume în cadrul activității „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” copiilor instituționalizați de la Casele de Tip Familial Șcheia și Mihoveni.

”Mulțumim părinților, elevilor și cadrelor didactice din cele două unități școlare – Prof. Ioana Bahrincean, Sarmiza Luca, Claudia Vornicu, Mirela Petruţa Pintescu, Carmen Ciolan, Georgiana Moraru, Simona Perhinschi, Ioana Petrescu, Lucreţia Clatca, Oana Micu, Elena Berari, Mihaela Prelipcean, Emilia Ţehaniuc pentru implicare şi generozitate precum și personalului celor două instituții beneficiare pentru că ne-au oferit posibilitatea de a fi generoși”, a declarat profesor Iulia Buzuleac de la Școala din Șcheia.