Poliţia oraşului Vicovu de Sus a primit spre executare Mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Suceava-Secția Penală, privind pe un bărbat de 36 ani cu domiciliul în comuna Brodina, sat Falcău, care a fost condamnat la pedeapsa principală cea mai grea de 7 (șapte) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de aderare la un grup infracțional organizat și contrabandă. La nivelul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus s-a constituit o echipă operativă în vederea identificării şi reţinerii persoanei condamnate, care a fost găsită la domiciliu. După ce i s-a înmânat o copie a mandatului de executare a pedepsei închisorii, acesta a fost condus la sediul poliției orașului Vicovu de Sus în vederea luării măsurilor legale, fiind depus acestuia la Penitenciarul Botoșani.

