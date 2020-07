La data de 17 iulie Poliţia oraşului Vicovu de Sus a primit pentru punere în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis de către Tribunalul Suceava, privind pe un bărbat din comuna/sat Straja, condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de „inițierea, constituire de grup infracțional organizat, aderare sau sprijinire al unui asemenea grup” și „contrabandă”.

La nivelul Poliţiei oraşului Vicovu de Sus s-a constituit o echipă operativă în vederea identificării şi reţinerii acestuia, persoana condamnată fiind identificată la domiciliu și ulterior preluată și condusă la Penitenciarul Botoșani.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings