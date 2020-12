În județul Suceava au mai fost depistate 32 de cazuri de COVID-19, cu 19 mai puține față de ziua anterioară. Însă, după ce s-au prelucrat numai 90 de teste. Numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 13.675, iar conform Instituției Prefectului 11.562 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.326 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 10 mai multe decât la raportarea precedentă. Au rămas 7 localități, dintr-un total de 114, fără nici un caz de coronavirus. Șaisprezece localități au câte un caz în evoluție, 30 au sub cinci, 32 au sub 10, iar 29 de localități au peste 10 cazuri în evoluție. Incidența cumulată a cazurilor de coronavirus s-a majorat de la 1,65 la 1,67 la mia de locuitori.

