Sarah Jessica Parker este cunoscută pentru rolul din serialul „Sex and the city”, dar și pentru stilul său inconfundabil și alegerile vestimentare impecabile. Actrița a oferit o nouă lecție de eleganță, pe străzile din metropola New York. Ajunsă la 55 de ani, Sarah își poartă cu mândrie vârsta din buletin și este o apariție care nu poate trece neobservată, notează click.ro.

În ciuda faptului că nu se mai află la prima tinerețe, Sarah și-a păstrat vitalitatea și tonusul bun, iar atitudinea avută în timpul ședinței foto vine să confirme faptul că nici ridurile de expresie, nici urmele de celulită nu îi pot afecta încrederea în sine.

