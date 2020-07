Pentru cei care nu s-au gandit niciodata la impactul asupra mediului pe care il au produsele de curatenie, Sarah Paiji Yoo co-fondator si CEO Blueland, le va schimba intreaga perspectiva. Produsele pe care le produce sunt doar din materiale ecologice si sunt accebile cat si eficiente. Astfel si-a dorit sa limiteze folosirea de plastic de unica folosinta care poate intra in locuinta oricarei persoane. Aceasta idee a venit din pasiunea ei care a crescut dintr-un instinct matern de a-si proteja copilul.

„Cand s-a nascut fiul meu, am devenit mult mai constienta de modul in care plasticul a avut impact asupra alimentelor noastre si a aprovizionarii cu apa”, spune ea. „Am cercetat apa pe care o foloseam pentru a-i face formula si m-am uitat sa folosesc robinet versus apa imbuteliata. Am fost destul de ingrozita sa aflu ca chiar si apa imbuteliata contine microplastice.”

Paiji Yoo a decis sa reduca folosirea de plastic, dar si-a dat seama ca este foarte dificil, daca nu chiar imposibil, sa evite plasticul in intregime. Atunci a decis sa devina antreprenor si sa creeze produse care sa fie ambalate intr-un mod ecologic si s-a gandit la produsele de curatenie. De ce? Pentru ca toata lumea isi spala vesela si face curatenie prin case. Astfel oamenii nu intra in contact cu produse care sa le dauneze lor, dar si mediului inconjurator.

Proiectul Blueland a inceput in urma cu cativa ani, Paiji Yoo s-a chinuit ceva timp sa gaseasca un chimist si un producator potrivit pentru tipul de produse pe care le doreste. Era ceva ce nu se facuse pana atunci, recipiente ecologice pentru curatenie. Formulele potrivite pentru un astfel de produs au avut nevoie chiar de un an pana a fi concepute.

Paiji Yoo a recunoscut cat de norocoasa a fost cu afacerea ei in timpul pandemiei de COVID-19, in special in orasul New York. Chiar daca au fost afectate multe afaceri intr-un mod negativ, oamenii au continuat sa comande produsele ei. Produsele de curatenie sunt indispensabil, mai ales in situatia in care pandemia impune o igiena mai riguroasa personala, dar si a spatiilor de locuit. Pentru ca cei mai multi cumparatori nu au mai gasit produsele preferate in magazine, au inceput sa incerce si produsele lor.

Strategia ei pentru articole vestimentare

„Strategia mea de a ma imbraca de cand am devenit mama a devenit pragmatica. Totusi, hainele pe care le port sunt foarte important pentru mine, indiferent daca e vorba despre articole vestimentare sau accesorii precum gentile de dama. De ce? Pentru ca imi afecteaza starea de spirit si increderea. De asemenea, recunosc modul in care ma imbrac impacteaza cum sunt perceputa de ceilalti, asa ca eu cu siguranta, tine cont de asta in functie de planurile mele de zi si sa ma imbrac in consecinta.”

Paiji Yoo a mai declarat faptul ca se gandeste pe viitor sa lanseze o colectie de haine din materiale ecologice precum bumbac organic sau panza, mai ales ca deja este destul de selectiva atunci cand merge la cumparaturi de haine.

Cat despre bijuterii, aceasta a declarat ca a sustinut alte fondatoare si start-up-uri feminine. Iubeste bijuteriile de aur si apreciaza afacerile care se concentreaza pe utilizarea aurului reciclat. Pentru ca are o abordare simpla a vestimentatiei, Paiji Yoo a mai spus faptul ca pentru ea o tinuta trebuie sa fie confortabila si usoara, chiar daca alege sa poarte si accesorii.