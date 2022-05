Sărbătoare mare în satul Brăiești din comuna Cornu Luncii. Astăzi a fost inaugurată sala de sport considerată cea mai modernă din județul Suceava, investiție care a costat 5,3 milioane de lei și care a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Primarul Gheorghe Fron i-a avut ca invitați pe liderul organizației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, pe subprefecții Cristian Șologon și Florin Sinescu, pe inspectorul școlar Loredana Ceică, directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, Daniel Davidel și prieteni din toată Moldova.

Fron: ”Avem rezultate foarte bune în toate domeniile și de asta sala de sport ar veni ca o bomboană pe tort”

Fron a ținut să mulțumească tuturor pentru sprijin dar în mod deosebit senatorul Ioan Stan și subprefectului Cristian Șologon care atunci când a fost aprobat proiectul sălii de sport era subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării. ”Această clădire mult visată se datorează muncii noastre și susținerii în primul rând a domnului senator Ioan Stan, a domnului subprefect Cristi Șologon care în momentul când s-a aprobat era subsecretar de stat și mulțumim foarte mult și tuturor celor care ne-au ajutat și le mulmumim și pentru că o să ne mai ajute”, a punctat Fron. El a arătat că a primit aprecieri pentru sala de sport de la Brăiești de la o echipă de proiectanți de la Iași. ”Acum două zile lucram la un proiect cu o echipă de la Iași și m lăudam că am cea mai frumoasă sală de sport din județul Suceava și vreau să spun că dumnealor au spus că noi Iașiul care suntem capitala Moldovei nu avem o asemenea sală așa că încă o dată trebuie să mulțumesc la oficialităților de față pentru că ne-au sprijinit”, a spus primarul. Fron a explicat de a fost nevoie de o sală de sport în satul Brăiești. ”Pentru că noi avem foarte mulți sportivi și nu oarecare: avem campipni olimpici,mondiali,europeni, balcanici nu mai spunem de campioni naționali. Întotdeauna noi am promovat sportul și pentru asta ne-am dorit foarte mult sala de sport. Avem echipa școlii de la Brăiești echipa de fotbal fete campioană pe județ și cu echipa județului campioană națională. Avem echipa de rugby de la Sasca Mare campioană pe Moldova și le mulțumesc tuturor profesorilor de sport care se implică și care îi educă pe copii să stea mai mult afară la mișcare și să uite un pic de calculator. Avem rezultate foarte bune în toate domeniile și de asta sala de sport ar veni ca o bomboană pe tort”, a spus Fron care a adăugat că școlile au fost și sunt prioritatea administrației locale în materie de investiții. ”În ultimii 10 ani ani școlile au benecifiat de 60% din bugetul comunei”,a subliniat primarul.

Stan: ”Datorită guvernării PSD, Suceava este județul care ocupă locul I cu obiective prin CNI”

Senatorul Ioan Stan a ținut să menționeze că astfel de investiții vot fi văzute în curând la Grămești și apoi la Boroaia, Forăști și Bogdănești. ”Datorită guvernării PSD, Suceava este județul care ocupă locul I cu obiective prin CNI”,a spus Stan, care a ținut să-l felicite pe Gheorghe Fron pentru că localitatea Cornu Luncii este localitatea cu cele mai multe proiecte. De menționat că sala de sport dispune de o tribună cu 180 de locuri pe scaune, de vestiare pentru fete și băieți și de un teren multifuncțional.

Lângă Sala Sporturilor vor fi amenajate alte două terenuri cu gazon artificial unul pentru handbal iar celălalt pentru fotbal precum și un loc de joacă pentru copii și un parc pentru locuitorii comunei. Mai mult, intenția primarului este aceea de a amenaja și o pistă de biciclete pe o distanță de 10 kilometri cu iluminat nocturn modern.