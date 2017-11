De Moș Nicolae la Putna se va cânta muzică folk, colinde și cântece patriotice. ”Sărbători cu folk” este spectacolul care va avea loc în data de 6 decembrie la Casa de Cultură ”Ștefan cel Mare” din comuna Putna cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local. Vor evolua Valentin Moldovan, Vanghele Gogu, Walter Ghicolescu and Adrian Grădinaru. ”In 6 Decembrie , de Moș Nicolae, organizăm un nou eveniment special . Sper sa ne vedem in număr cât mai mare in parcul din fața Casei de Cultura unde vom aprinde Bradul de Crăciun , iar apoi sa ne bucurăm de un spectacol de excepție in care nu vor lipsi colindele si cântecele patriotice”, a declarat primarul Gheorghe Coroamă.