Inca de anul trecut s-a anuntat faptul ca anul 2021 va fi unul foarte important pe piata auto, deoarece vor fi anuntate noi lansari de masini performante, atat pe benzina, hibride, dar mai ales electrice. In ultimul timp tot mai multi producatori de masini au inceput sa devina interesati de protejarea mediului si implicit de producerea de masini cat mai prietenoase cu mediul, care sa nu consume combustibil, asa cum am fost obisnuiti pana acum cu masinile de pe piata.

Pentru cei care vor sa stie ce producatori au in plan sa lanseze noi masini si care sunt acestea mai exact, mai jos sunt cateva dintre acestea:

Dacia Spring

In acest an, compania Dacia vine cu o surpriza placuta in ceea ce priveste inovatia masinilor din flota proprie si lanseaza prima masina electrica. Aceasta are o autonomie de 225 km WLTP si apartine segmentului mini, dimensiunile fiind doar de 3.73 m lungime si 1.51 m inaltime. Dacia Spring va avea un motor de 33 kW si o baterie de 26.8 kWh, motorul fiind echivalent cu 44 CP. Cu toate acestea, chiar daca este o masina electrica, va fi necesar sa luati in seama varianta de despagubiri pentru accidente de vatamari corporale in cazul unor evenimente neplacute.

Fiat 500e

Binecunoscutul model 500 din gama Fiat va avea si o versiune electrica care se numeste 500e, lansata chiar in acest an, fabricat in Torino, la uzina Mirafiori. In momentul in care aceasta masina va fi lansata, vor exista 500 astfel de vehicule in fiecare tara europeana. Aditional, producatorul de masini anunta ca va lansa si o varianta 500 3+1, prevazuta cu o singura usa cu articulatie pe spate.

Mercedes-Bens EQB si EQS

Ca si alti producatori importanti de masini auto, Mercedes si-a dorit sa fabrice modele electrice pentru a se alinia in rand cu piata auto actuala. Astfel, primul model electric va fi o limuzina din clasa S, modelul EQS, construit pe o platforma noua electrica. Autonomia pe care o promite acest model este de 700 km. Modelul EQA, tot electric, va avea o autonomie de 500 km.

Seat el-Born

Tot in anul 2021 va fi construit un model de masina electrica marca Seat, conceput insa in aceeasi fabrica cu VW. Astfel, aceasta masina va prelua din modelul Volkswagen, insa pretul poate fi mai mic. Autonomia motorului va fi de 400 km, iar motorul electric va fi de 204 CP.

BMW iX3

Prima masina electrica conceputa de BMW va fi modelul iX3 pentru care se pot face deja precomenzi in Romania, dar si in Europa. Autonomia bateriei este de 460 km, iar puterea motorului va fi de 286 CP. Aceasta masina dispune de un motor care poate sa asigure o acceleratie de 0-100 km/h in doar 6.8 secunde de la pornire.

Audi e-tron GT

Modelul nou electric de la Audi va dispune de aceleasi elemente de baza ca si Porsche Taycan, fiind o interpretare pentru un sedan electric construit pe platforma J1. Autonomia acestei masini va putea fi de 400 km, iar puterea motorului de 582 CP.