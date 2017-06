Două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier produs pe raza localităţii Ilişeşti (la Liră) luni după amiază. Șase persoane patru adulţi şi doi minori au fost transportate la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Judeţean Suceava, pentru investigaţii suplimentare.

Au intervenit modulul SMURD al Detaşamentului de Pompieri Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare şi două ambulanţe SMURD (TIM+B2), şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava.