Șase persoane, între care patru copii, au fost rănite, într-un accident rutier înregistrat la Solca. Accidentul a avut loc ieri, în jurul orei 16.00, și a fost provocat de un localnic de 37 de ani. Acesta a ajuns cu mașina pe contrasens, unde a intrat într-un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani, din comuna Arbore. Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului din Arbore și a pasagerilor din autoturismul său, respectiv o femeie de 33 de ani și patru minori cu vîrste cuprinse între 5 și 8 ani, toți din aceeași comună. Cei doi conducători auto au fost verificați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal.

