Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava asigură toate condițiile pentru ca viitoarele mămici să vină să nască în siguranță. Asigurările au fost date de directorul medical al spitalului, lt.col.dr. Dinu Chioralial, într-o intervenție telefonică la Radio Top. El a subliniat că în perioada 1-27 aprilie la Spitalul Județean au avut loc un număr de 47 de nașteri din care 19 prin cezariană și 28 naturale. Dintre proaspetele mămici șase au fost pozitive la COVID-19 din care trei s-au vindecat iar alte trei sunt sub tratament. ”Chiar încurajăm viitoarele mămici să vină să nască la spital la noi pentru că sunt asigurate condițiile. De exemplu în perioada 1-27 aprilie am avut un număr de 47 de nașteri din care 19 cezariene si 28 de nașteri naturale. Din numărul acesta de nașteri au fost 6 mame depistate pozitiv la COVID-19 din care 3 s-au vindecat , 3 sunt în continuare sub tratament și urmează să se vindece. Eu zic că se poate naște în condiții de deplină siguranță cu personal dedicat și profesionist”, a spus Chioralia.