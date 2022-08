În data de 18.08.2022, cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe raza orașului Gura Humorului și a municipiului Câmpulung Moldovenesc pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comerţului neautorizat precum şi a schimbului ilegal de valută, ocazie cu care au fost verificate 6 societăți comerciale și aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei. În cadrul acțiunii polițiștii au confiscat 12.369 bucăți țigarete în valoare de 9.270 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de “contrabandă”, ce va fi soluționat procedural.

