Prefectura Suceava a transmis că potrivit situației întocmită de către Direcţia de SĂnătate Publică Suceava, la nivelul județului se înregistrează un număr de 2871 de persoane declarate vindecate. În ultimele 24 de ore au fost internate în spital 6 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate 5 persoane, nefiind înregistrat nici un caz în rândul personalului medical. În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se află internați 424 de pacienți, dintre care 123 pacienți Covid-19, 200 pacienti nonCovid şi 91 pacienți în sectorul tampon. În Secția de Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Judeţean sunt internați un număr de 18 pacienți, 13 pacienți sunt neventilați și 5 pacienți sunt ventilati. La nivelul Spitalului municipal Rădăuți sunt internați un număr de 45 de pacienți Covid-19 și 16 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus.

De asemenea, astăzi, la ora 9:00, conform datelor centralizate la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, în autoizolare la domiciliu mai erau 5.059 de persoane, iar în carantină instituționalizată doar o singură persoană.

Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul Covid – 19.