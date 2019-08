Stim ca aceasta situatie este o adevarata premiera si poate ca o putem considera chiar o minune, insa Polonia este gazda unui satuc in care de peste 10 ani se nasc doar fetite. Nicio mama nu a mai nascut un baiat de peste un deceniu in Miejsce Odrzańskie, un mic satuc din districtul Gmina Cisek, judetul Kędzierzyn-Koźle, Polonia.

Satul se afla in apropiere de granita Poloniei cu Cehia si are o populatie stabila de circa 300 de persoane. Insa in ultimii 12 ani nu s-a mai nascut niciun baiat in zona, iar primarul este speriat ca populatia satului ar putea stagna.

Tocmai de aceea, s-a alcatuit deja o brigada de voluntari care, va pare sau nu nebunesc, au ca scop nasterea cat mai multor copii. Iar primarul ofera o recompensa pentru primul cuplu care va avea baiat.

Vorbind cu batranii din sat, acestia confirma faptul ca baietii s-au nascut de-a lungul timpului extrem de rar in sat. In intreg districtul sunt acum circa 900 de familii, iar acestea au avut un rol extrem de important in pastrarea populatiei active in sat. Insa in scurt timp, daca se vor mai naste numai fete, nu va mai avea cine sa sporeasca natalitatea si sa conceapa copiii generatiilor viitoare.

Un studiu din 2008 releva faptul ca acest incident nu este singurul de asa natura in lume

In India, o investigatie a specialistilor arata faptul ca din 216 copii nascuti in 132 de catune din zona Uttarkashi in decursul a trei luni, toti copii au fost de sex masculin. Iata asadar o totala intoarcere a situatiei.

Kalpana Thakur considera ca aceasta istorie nu poate fi o simpla coincidenta. El considera ca familiile care sunt gata sa nasca fetite comit avorturi. Astfel, femeile insarcinate pastreaza doar baietii. Cu toate acestea, spune el, autoritatile nu fac nimic pentru a opri aceasta criza.

In 2011 acelasi studiu arata media in cadrul nasterilor din India. In unele zone se nasc 914 fete la 1000 de baieti, iar in acelasi timp in altele media este de 850 fete la 1000 de baieti. Insa niciodata nu s-a intamplat ca din sute de copii toti sa fie de acelasi gen. In India, in cadrul recesamantului din 2018, arata specialistii, 63 milioane de femei lipseau de pe fisele oficiale ale numarului populatiei. Asa ceva este absolut extraordinar. Iar faptele comise de mame incalca orice limita a imaginatiei, spune Thakur.

Oare sa fie aceeasi situatie obscura si in Polonia, acolo unde de 12 ani se nasc in continuu doar fete?

Nimeni nu stie. Cert este ca echipa de voluntari a vorbit de-a lungul timpului cu diverse familii si aici cauza pare a fi genetica.

Chiar unii dintre voluntarii care s-au implicat activ in proiect si au nascut, au dat nastere doar la fete. Tomasz Golasz, seful echipei de voluntari, a ajuns in sat prin intermediul unei prietene, iar aici chiar si el s-a casatorit in cu una dintre fete si in urma sarcinii aceasta a nascut tot doua fetite.

El a declarat ca si vecinul sau a incercat, iar sotia sa ramasa insarcinata a adus pe lume tot doua fete. Iar in urma unor analize pe fisele de populatie, chiar primarul Rajmund Frischko spune ca nasterea unui baiat este putin probabila in acest sat, de-a lungul istoriei fiind foarte putine cazuri in care copilul nascut a fost de gen masculin.

Totusi, el pregateste o reala surpriza pentru cuplul care va oferi aceasta onoare satucului. Nu a dorit sa spuna exact care este recompensa, insa conform declaratiei sale „va fi un dar foarte atractiv, fara nicio indoiala”.

Sursa: lumealuijunior.ro