După mai bine de un an de la separarea de Cătălin Bordea, fosta soție care s-a cuplat cu Spike, fost cel mai bun prieten al comediantului, a decis să rupă tăcerea și să spună și punctul ei de vedere, notează click.ro.

Bruneta a mărturisit că a traversat momente grele în perioada când era cu Cătălin Bordea. Livia Eftimie declară faptul că ea și-a susținut fostul soț atât pe plan personal, dar mai ales profesional.

„În 2012 l-am cunoscut pe Cătălin. De la început m-am învățat să fac totul singură pentru că nu aveam niciun fel de suport din partea lui. Am considerat că el trebuie să-și vadă de show-urile lui, iar eu să țin restul. Să iau hotărâri, să țin legătura cu toată lumea, să încerc să-i țin prietenii aproape, să-i fac viața ușoară din toate punctele de vedere. Nu cred că a avut o grijă până în 2023. Motiv pentru care am lăsat viața mea și m-am ocupat de viața lui. De la ce vorbește, cum se îmbracă, ce postează pe Instagram, unde mergem în vacanță, am renovat singură apartamentul, am ținut efectiv două vieți, iar pe a mea am lăsat-o. Consideram că mai importantă e viața lui, iar ce fac eu nu are importanță. Nu știu cum vedeam eu asta. La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importate decât ceea ce aș fi putut eu să am. (…) Ne întoarcem în 2023 – când am plecat. Cătălin a spus că nu-l interesează problemele mele de sănătate atâta vreme cât noi ne-am despărțit. Corect, nu mă așteptam la nimic. Eu am plecat în mai de acasă, în iunie am semnat actele de divorț, în august el era cu cineva, iar pozele cu mine și cu Paul au fost făcute pe data de 5 septembrie. De ce este importantă data de 5? Pentru că pe 6 septembrie am primit mesaj că trebuie să-i duc mașina – care era a mea. Am spălat mașina, i-am dus-o înapoi, i-am lăsat-o, am aflat că încă păstrează numerele mele pe mașină, ceea ce mi se pare rău, dar nu am ce sa spun. Mașina nu este pe numele meu așa că… aia e. Am plecat așa cum am venit cumva. Dacă eram omul despre care se vorbește, m-aș fi dus prin tribunal. Nu m-am așteptat la toate lucrurile astea. Nu doar el a fost îndurerat, și eu am avut parte de multă suferință în procesul ăsta și mi le plătesc, o să mi le plătesc pe toate. Am avut trei relații serioase toată viața mea”, e parte din mesajul scris de Livia pe contul său de Instagram, conform sursei citate.Sursa foto: Facebook

