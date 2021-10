V-ați întrebat vreodată cât de important este rolul pe care îl joacă cartoful în viața noastră? De la gustarea preferată sau garnitura care merge cu felul nostru de mâncare preferat și până la recolta care are capacitatea de a hrăni constant o populație în continuă creștere, cartoful a devenit una dintre cele mai populare legume. Cartoful este prezent în viețile noastre și am decis să îi oferim atenția care i se cuvine și să-l punem sub lumina reflectoarelor, în cadrul evenimentului nostru anual.

Miercuri, 3 noiembrie, începând cu ora 13:00, AIPROM vă invită la evenimentul „Fascinanta călătorie a cartofului, de la sămânță la farfurie!”.

Începem evenimentul cu o discuție despre acțiunile și activitățile derulate de către AIPROM în anul 2021. Răspunzând întrebărilor adresate de către Lucian Mîndruță – moderatorul evenimentului, membrii Consiliului Director AIPROM vor transmite preocupările noastre, de ce continuăm să credem că industria produselor de protecția plantelor este indispensabilă agriculturii și consumatorului și cum ne asigurăm că hrana românilor este sigură, hrănitoare și suficientă.

În a doua parte a evenimentului nostru, experții recunoscuți în acest domeniu vor iniția o discuție despre cartof, un aliment nelipsit de pe mesele românilor, unii afirmând chiar că este a doua noastră pâine. În cadrul dezbaterilor vom prezenta etapele parcurse de cartofi până când aceștia ajung de la producători și procesatori la noi în farfurie. În calitate de moderator al evenimentului, Lucian Mîndruță va conduce discuțiile și va încerca să afle răspunsuri sincere la întrebările consumatorilor.

Evenimentul „Fascinanta călătorie a cartofului, de la sămânță la farfurie!” va fi transmis LIVE pe paginile de Facebook AIPROM și AGRO TV și va putea fi urmărit și prin intermediul platformei ZOOM.

Vă invităm să consultați agenda completă a evenimentului „Fascinanta călătorie a cartofului, de la sămânță la farfurie!”.

Revenim curând cu mai multe informații despre modul de conectare la eveniment. Până atunci, vă rugăm să vă salvați în calendar intervalul orar 13:00 – 15:30 din data de 3 noiembrie pentru a putea fi alături de noi.