Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan și-a serbat ziua de naștere duminică, 16 ianuarie. Artista a invitat mai mulți prieteni pentru a celebra împreună acest eveniment, însă a explicat că numărul a fost unul restrâns din cauza pandemiei, notează click.ro.

„Eu am ieșit acum să fac niște cumpărături că am niște musafiri care vin pe la ora 15.00. Mă simt foarte bine, ca la 20 de ani”, a dezvăluit Saveta Bogdan la Antena Stars.

Cântăreața a explicat că se simte în continuare tânără și că nu are idee când s-au scurs anii atât de repede. De asemenea, Saveta Bogdan a dezvăluit că are parte de mulți prieteni buni care i-au urat „La mulți ani”, telefonul sunându-i încă de cum s-a crăpat de ziuă. „Mie nu îmi vine să cred când au trecut anii ăștia. Faptul că am activitate, cânt, umblu, circul, Dumnezeu mă ține sănătoasă. Fratele meu, sora mea din Italia, au fost foarte mulți care mi-au urat „La mulți ani!”. De azi dimineață sună, de la 4, încontinuu, nici nu am putut să dorm”, a povestit Saveta Bogdan, potrivit sursei citate.

