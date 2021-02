SC Servicii Comunale SA Rădăuți a remis presei un comunicat prin care îi răspunde fostului consilier local PSD, Florin Preda. Redăm comunicatul integral.

”Suntem surprinși de reacția domnului fost consilier local Florin Preda!

Domnia sa, demonstrează în fiecare zi că a dormit în Consiliul Local, neavând nici cea mai mică idee ce a votat.

Suntem nevoiți să-i aducem aminte unele aspecte pentru a reveni asupra declarației sale malițioase, declarație care are un scop foarte bine definit: manipularea cetățenilor din Rădăuți.

1. Membrii Consiliului de administrație au fost selectați de către o firma de recrutare, selectată de către Primăria Rădăuți.

Consiliului local i-a fost adusă la cunoștință componența Consiliului de administrație al SC Servicii Comunale SA, iar hotărârea a primit aviz de legalitate deoarece selecția a fost făcută conform legii.

Nimeni nu și-a permis să jongleze cu prevederile legale așa cum se întâmplă zilele acestea.

2. Salariile membrilor Consiliului de administrație al SC Servicii Comunale SA și al directorului, sunt stabilite de către Adunarea Generala a Acționarilor.(AGA) Ceea ce ați uitat sau ați omis să spuneți, este că la ultima mărire efectuată de către domnul Jecalu, chiar dacă noi am ridicat problema asigurării disponibilului. Ni s-a explicat că așa trebuie să fie. Probabil știa el ce face, având în vedere propriul buzunar.

3. Prețul gunoiului menajer, asa cum bine știți, nu este stabilit de către conducerea Servicii Comunale SA. Este stabilit prin hotărâre de Consiliul Local. Probabil ați dormit și la acea ședința. Dacă ar fi să mergem mai departe, cu toții ne aducem aminte că acest preț a fost impus de către proprietarul gropii de gunoi de la Moara – Consiliul Județean. Poate ar trebui să facă domnul primar Loghin o interpelare în care să-și întrebe șeful de ce a crescut prețul.

La finalul acestui comunicat de presă, am dori să vă readucem aminte că am participat la concursul organizat pentru ocuparea acestor locuri în conducerea societății, nu am fost numiți asa cum s-a întâmplat la GAL Urban Rădăuți.

Poate in următorul comunicat, ne veți prezenta și situația salariilor de la asociația pe care o conduceți, alături de rezultatele palpabile care pot fi văzute de către rădăuțeni”.

Membrii Consiliului de Administratie al SC Servicii Comunale Rădăuți