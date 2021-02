Pe 7 februarie, doar 158 de suceveni au fost vaccinați împotriva noului coronavirus. 140 dintre ei au primit prima doză de vaccin Moderna, iar 18 doza a II-a de vaccin Pfizer BioNtech. Direcția de Sănătate Publică a transmis că 88 de doze de vaccin au fost administrate la Spitalul Județean, 60 la Spitalul din Fălticeni și 10 la Spitalul din Gura Humorului. Pînă pe 7 februarie, inclusiv, în județul nostru s-au vaccinat anti-COVID 21.743 de persoane cu doza I și 3.766 cu ambele doze. Programările sînt condiţionate atît de numărul dozelor de vaccin aflate în stoc la momentul efectuării operaţiunii, cît şi de dinamica solicitărilor de înscriere la momentul respectiv.

